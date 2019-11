6 novembre 2019- 21:10 Spazio: Fraccaro e Massagili incontrano Saccoccia all’Asi

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, insieme al Segretario del Comint (Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali e Aerospaziali) ammiraglio Carlo Massagli hanno incontrato oggi, nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, il presidente Giorgio Saccoccia. L’Asi riferisce che il colloquio è servito a mettere a punto le missioni in programma e le attività in essere anche in prospettiva del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea che si terrà il 27 ed il 28 novembre a Siviglia. “L’Agenzia Spaziale Italiana svolge un ruolo essenziale sul piano della ricerca scientifica e dello sviluppo del sistema-Paese” ha affermato Fraccaro. “Il nostro obiettivo -ha aggiunto- è quello di rafforzare a livello internazionale il ruolo di primo piano dell’Agenzia, che deve sempre di più diventare la colonna portante della leadership italiana nello spazio”.“Per questo -ha spiegato Fraccaro- il Governo intende promuovere, anche in virtù della riforma della governance dello spazio, la massima sinergia con l’Asi fornendo gli indirizzi politici e coordinando le politiche del settore”. L’Italia, ha aggiunto, “ha un ruolo da protagonista in settori di primaria importanza delle attività spaziali a livello mondiale. Lavoreremo non solo per consolidare, ma anche per incrementare la nostra partecipazione ai programmi internazionali e in tal senso le funzioni svolte dell’Asi saranno fondamentali per gestire la cooperazione con gli altri Paesi".