6 novembre 2019- 21:10 Spazio: Fraccaro e Massagili incontrano Saccoccia all’Asi (2)

(Adnkronos) - “Abbiamo inoltre l’obiettivo ambizioso di aumentare la gestione in proprio di missioni e attività e anche a questo fine, sarà determinante la capacità dell’Agenzia di attuare le politiche decise dal Governo. Nei suoi 30 anni di attività l’Asi ha svolto un ruolo pioneristico nello spazio, ora - ha concluso Fraccaro - dovrà sempre di più rappresentare l’avanguardia italiana in questo settore guardando ai prossimi trent’anni”.Per il presidente dell’Asi, “l’incontro di oggi si è svolto in un clima ideale e conferma la sinergia esistente tra l’Asi e il Governo per il raggiungimento degli obiettivi strategici in materia spaziale”. Saccoccia ha evidenziato che l’intenso lavoro fatto negli ultimi mesi dall’Asi, insieme al Comint, presieduto dal Sottosegretario Riccardo Fraccaro, in preparazione del posizionamento dell’Italia al prossimo Consiglio Ministeriale Esa, sta convergendo verso importanti risultati per la conferma e la crescita del ruolo italiano nello spazio europeo”.Sempre in vista della Ministeriale Esa che si terrà a fine di novembre a Siviglia, il Sottosegretario Fraccaro ieri ha anche incontrato all’Esa-Esrin di Frascati, alle porte di Roma, il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Jan Wörner.