9 luglio 2018- 12:10 Spazio: Indra guida progetto Esa per ridurre rischi disastri naturali (2)

(AdnKronos) - I vantaggi offerti dalle immagini satellitari sono enormi: permettono di raccogliere rapidamente e in dettaglio un’ampia gamma di parametri, quali la distribuzione e la densità della popolazione, il tipo di edifici esistenti, le risorse disponibili e le infrastrutture, il tipo di vegetazione, l'altezza e il grado di inclinazione del terreno, ecc. Confrontando queste informazioni con serie storiche di immagini satellitari e dati raccolti sul campo è possibile conoscere con precisione assoluta quali aree saranno colpite da un'inondazione, su quali popolazioni e infrastrutture impatterà, quali aree possono subire frane, quali rotte di evacuazione possono essere utilizzate in caso di emergenza, ecc. Il costo di queste immagini è sempre più basso (arrivando addirittura ad essere gratuite e aperte) grazie all’aumento del numero di satelliti, come nel caso delle immagini fornite dai satelliti Sentinel del programma dell’UE Copernicus. La sua risoluzione è anche notevolmente migliorata consentendo, nel caso dei sistemi satellitari più all’avanguardia, perfino di identificare un veicolo dallo spazio, mentre l'uso di immagini radar, come complemento dell'ottica, consente di "vedere" sia di notte che di giorno, senza che la nuvolosità diminuisca le capacità. D'altra parte, queste immagini satellitari si aggiungono alle informazioni fornite da altre fonti, dai registri ufficiali ai contenuti scambiati sui social network e sui forum aperti. Il grado di intelligenza che può essere raccolto è enorme, grazie all'introduzione di nuove tecnologie come i big data e i data analytics.