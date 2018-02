SPAZIO: LANCIO SATELLITE CSES, SCAMBIO CONGRATULAZIONI MATTARELLA-XI JINPING

2 febbraio 2018- 12:03

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "Un importante successo ottenuto grazie agli sforzi congiunti di Cina e Italia", che testimonia l'"eccellente tendenza di sviluppo" delle "relazioni sino-italiane". Lo sottolineano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, in uno scambio di messaggi dopo il lancio avvenuto con successo, questa mattina nel deserto dei Gobi, del satellite Cses (China Seismo Electromagnetic Satellite) che vede la partecipazione di vari Istituti e Università italiane. La collaborazione tra Italia e Cina per la realizzazione del satellite e della strumentazione da installare a bordo ha lo scopo di sviluppare tecnologie per lo studio e il monitoraggio dei disastri naturali, con particolare riferimento agli eventi sismici. "In occasione del lancio del 'China Seismo Electromagnetic Satellite' -scrive Mattarella- desidero farle giungere le espressioni della mia soddisfazione per questo importante successo ottenuto grazie agli sforzi congiunti di Cina e Italia. I nostri due popoli possono guardare con ammirazione a questo eccezionale traguardo, frutto della collaborazione tra ricercatori cinesi e italiani nel contesto di un partenariato scientifico bilaterale sempre più solido".