SPAZIO: LANCIO SATELLITE CSES, SCAMBIO CONGRATULAZIONI MATTARELLA-XI JINPING (2)

2 febbraio 2018- 12:03

(AdnKronos) - "Con l’auspicio che la nostra collaborazione nell’impiego dello spazio a fini pacifici possa portare sempre maggiori benefici all’umanità, soprattutto nel delicato settore dell’osservazione e dello studio dei fenomeni sismici, rinnovo -conclude il Capo dello Stato- sentiti auguri di benessere per la sua persona e di prosperità per l’amico popolo cinese". "In occasione dell'avvenuto lancio con successo del 'China Seismo Electromagnetic Satellite', progetto di collaborazione tra Cina e Italia, a nome del governo e del popolo cinese, e anche al mio personale, desidero congratularmi con lei, e tramite lei, con il governo e il popolo italiano. Formulo - afferma Xi Jinping - anche i miei più sinceri saluti alle istituzioni, alle imprese nonché agli scienziati che hanno contribuito positivamente alla realizzazione del progetto". "Negli ultimi anni, le relazioni sino-italiane hanno conosciuto una eccellente tendenza di sviluppo. La mutua fiducia politica e la cooperazione concreta in vari settori si sono approfondite costantemente".