SPAZIO: LANCIO SATELLITE CSES, SCAMBIO CONGRATULAZIONI MATTARELLA-XI JINPING (3)

2 febbraio 2018- 12:03

(AdnKronos) - "I proficui risultati conseguiti nel suddetto progetto satellitare, testimonianza del partenariato strategico globale tra Cina e Italia, sono utili per elevare la capacità dei due Paesi nel monitoraggio dell'ambiente elettromagnetico della terra, migliorare le previsioni e le prevenzioni sismiche e di conseguenza ridurre le calamità naturali attraverso la tecnologia spaziale". "Tale collaborazione servirà lo sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi. Attribuisco grande importanza alle relazioni sino-italiane e desidero lavorare insieme a lei -conclude Xi Jinping- per rafforzare gli scambi e la cooperazione in tutti i settori tra i due Paesi, e approfondire il partenariato strategico globale sino-italiano, al fine di fornire più benefici ai nostri Paesi e ai nostri popoli".