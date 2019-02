14 febbraio 2019- 15:45 Spazio: Parmitano, 'scienze e tecnologie chiavi per sfide futuro'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro". A scandirlo è stato l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano nel video messaggio agli studenti presenti all'Asi per il lancio oggi del programma Esero Italia con l'Agenzia Spaziale Europea.Per raggiungere obiettivi cruciali "Non esistono scorciatoie, bisogna studiare con passione e impegno", ha detto Parmitano parlando dal Centro astronauti Esa di Colonia dove sta continuando l'addestramento , in vista della sua prossima missione Beyond che sarà lanciata nel 2019.