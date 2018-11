27 novembre 2018- 15:54 Spazio: Profumo, motivo di fierezza per Leonardo e tecnologia italiana

Napoli, 27 nov. (AdnKronos) - Il successo della missione della sonda Insight su Marte "è motivo di grande fierezza per Leonardo e non solo per Leonardo e per tutta la tecnologia italiana". A sottolinearlo è l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando a a margine del convegno su La partita del trasferimento tecnologico a Napoli. Leonardo ha realizzato negli stabilimenti di Campi Bisenzio la bussola Startracker che ha guidato la sonda sul pianeta rosso. "Sulla sonda c'è una sorta di bussola Startracker che più volte al secondo controlla la posizione sulla sonda facendo riferimento alle stelle. È un motivo di fierezza non solo per Leonardo ma anche per Leonardo perché la tecnologia italiana ha contribuito al successo della missione", ha detto Profumo.