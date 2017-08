SPAZIO: SIRICA (DG ASI), MISSIONE NESPOLI MIGLIORERà NOSTRA VITA

2 agosto 2017- 17:31

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - La missione spaziale dell'astronauta italiano dell'Esa Paolo Nespoli "migliorerà la nostra vita". A scandirlo è stato il Dg dell'Agenzia Spaziale Italiana, Anna Sirica, parlando con i giornalisti a margine del primo collegamento in diretta di Nespoli dalla Iss. "Ogni volta che un astronauta parte migliora la nostra vita", ha detto Sirica, ricordando che "l'astronauta Franco Malerba, il primo del nostro Paese, festeggia i 25 anni dalla sua missione e dopo di lui l'Italia ha mandato in orbita altri sei astronauti e ha realizzato 11 missioni in totale".