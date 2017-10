SPAZIO: THALES ALENIA FORNIRà TRASMETTITORE A BANDA X PER MISSIONE KPLO

2 ottobre 2017- 12:57

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Thales Alenia Space ha siglato un contratto con il Kari, l’Istituto di Ricerca Aerospaziale Coreano, per la fornitura della strumentazione per la comunicazione della missione KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), una sonda lunare il cui lancio è previsto per dicembre 2020. Questa strumentazione avrà il compito di trasmettere i dati raccolti dagli strumenti a bordo dell’orbiter alla Terra. KPLO rappresenta il primo passo nel Programma di Esplorazione Lunare Coreano. Gli obiettivi principali di KPLO sono assicurare la tecnologia di base per l’esplorazione spaziale, stabilire un network di telecomunicazioni nello spazio profondo e sviluppare tecnologie all’avanguardia per payload di esplorazione scientifica specializzati.