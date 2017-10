SPAZIO: THALES ALENIA FORNIRà TRASMETTITORE A BANDA X PER MISSIONE KPLO (2)

2 ottobre 2017- 12:57

(AdnKronos) - La missione prevede 6 payload, che includono una fotocamera ad alta risoluzione fino a 5 metri, una telecamera grandangolare polarizzata, un sensore di campo magnetico, un sensore a raggi gamma, strumentazione per test su internet nello spazio e una ShadowCamera. “La firma di questo contratto riafferma la fiducia di KARI, una delle agenzie spaziali leader al mondo, nell’esperienza e affidabilità di Thales Alenia Space, sia per quanto che riguarda la realizzazione della strumentazione che per l’integrazione di payload e sottosistemi”, ha dichiarato Eduardo Bellido, ceo di Thales Alenia Space in Spagna. “È motivo di grande soddisfazione per noi poter contribuire al successo di una missione importante sia per la Corea del Sud che per il Programma di Esplorazione Lunare Coreano”.