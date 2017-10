SPAZIO: THALES ALENIA FORNIRà TRASMETTITORE A BANDA X PER MISSIONE KPLO (3)

2 ottobre 2017- 12:57

(AdnKronos) - Thales Alenia Space ha ricevuto di recente dal KARI il Premio di Eccellenza come fornitore eccezionale in virtù della loro stretta collaborazione nel recente programma GEO-KOMPSAT-2, nell’ambito del quale Thales Alenia Space ha fornito tre pannelli per le comunicazioni integrati e testati nei suoi siti in Spagna. Thales Alenia Space fornirà inoltre la strumentazione per le telecomunicazioni alla missione TeamIndus Moon, uno dei finalisti della competizione Google Lunar XPRIZE®. TeamIndus è una società di esplorazione spaziale privata indiana che sta costruendo un veicolo spaziale il cui allunaggio è previsto a inizio 2018. Il veicolo spaziale rilascerà un Rover che percorrerà almeno 500 metri e trasmetterà un video e immagini in alta definizione alla Terra.