SPAZIO: THALES ALENIA, TEST FINALI SU BEPI COLOMBO PER ESPLORAZIONE MERCURIO

6 luglio 2017- 17:29

Roma, 23(AdnKronos) - Il satellite europeo Bepi Colombo è in fase di ultimazione dei test finali in configurazione di lancio prima di essere spedito, a marzo prossimo, presso la base di lancio di Korou, in Guyana francese, da dove è previsto il lancio ad ottobre 2018. Ad annunciarlo è Thales Alenia Space in una nota. Il satellite è costruito da Airbus Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor e Thales Alenia Space, joint venture between Thales 67% e Loenardo 33%, in qualità di sottocontraente principale, è responsabile dell’ assemblaggio, integrazione e test (Ait). Thales Alenia Space ha recentemente completato le ultime prove acustiche e di vibrazione presso il centro ESTEC nei Paesi Bessi, permettendo di qualificare l’intero satellite in configurazione di lancio, dimostrando una perfetta rispondenza alle sollecitazioni strutturali previste durante il lancio con il vettore Ariane 5 . Bepi Colombo è la prima missione europea alla scoperta di Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del nostro sistema solare. Quando arriverà sulla superficie di Mercurio nel 2025, il satellite sopporterà temperature di oltre 350°C. Bepi Colombo fornirà dati durante la missione che durerà nominalmente un anno, con possibile estensione di un altro anno.