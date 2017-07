SPAZIO: THALES ALENIA, TEST FINALI SU BEPI COLOMBO PER ESPLORAZIONE MERCURIO (2)

6 luglio 2017- 17:29

(AdnKronos) - Attualmente il satellite è compost da due spacecraft: il Mercury Planetary Orbiter (MPO) e il Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). BepiColombo è una missione congiunta tra l’Agenzia Spaziale Euroepa( ESA) e l’Agenzia Spaziale Giapponese ( JAXA), sotto la leadership dell’ ESA . “Thales Alenia Space è davvero orgogliosa di contribuire in maniera così significante ad a questo programma congiunto così ambizioso, che dimostra chiaramente la nostra capacità di lavorare con un grande consorzio di industrie, in una missione chiave dell’ esplorazione spaziale” ha dichiarato Walter Cugno, VP Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space. “ Siamo partener della maggiori missioni di esplorazione internazionali da oltre venti anni, riflettendo la nostra eccellenza tecnologica e la nostra abilità a raccogliere nuove e lontane sfide per comprendere l’Universo”.