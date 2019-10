31 ottobre 2019- 13:24 Spese sanitarie, 'sconto' del 19% pagando in contanti

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Le spese per medicinali e dottori potranno essere 'scontate' al 19% anche se pagate in contanti. E' quanto prevede la nuova bozza della legge di bilancio. Per le altre categorie resta quanto già stabilito: ''Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%'' spetta ''a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento'' elettronici. ''La disposizione - si legge - non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici''.