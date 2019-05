28 maggio 2019- 16:40 Spiagge: Fiba, serve legge riordino, escludere concessioni balneari da Bolkestein

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "E’ indispensabile una legge di riordino complessiva del comparto balneare che contempli l'esclusione delle concessioni balneari dalla direttiva Bolkestein e da qualsiasi procedura di gara per le imprese già esistenti". Ad affermarlo è Fabrizio Lotti, vicepresidente delle imprese balneari di Fiba Confesercenti, in audizione presso la X Commissione attività produttive della Camera per presentare le proposte di rilancio del comparto."Le oltre 30.000 imprese balneari - afferma Lotti - costituiscono la spina dorsale del comparto turistico, sono attori importanti dell'economia e della società italiana e fondamentale è il ruolo che svolgono nel rispondere ai bisogni dei cittadini europei e nel fornire servizi di eccellenza. La questione europea è per noi di primaria importanza, per questo chiediamo al Governo, che ha la delega in materia di turismo, di rivedere la Direttiva servizi nel rispetto delle peculiarità caratterizzanti i singoli paesi".