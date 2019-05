28 maggio 2019- 16:40 Spiagge: Fiba, serve legge riordino, escludere concessioni balneari da Bolkestein (2)

(AdnKronos) - Per rilanciare il turismo balneare e renderlo più competitivo rispetto alle altre realtà europee, sottolinea il presidente, "riteniamo necessaria l’applicazione, anche agli stabilimenti balneari, dell’aliquota Iva al 10% come per le altre imprese turistiche, ponendo fine ad una iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento fiscale. Così come, previo accordo con gli enti territoriali competenti, anche attraverso una intesa in Conferenza Stato Regioni e con il Ministero della Pubblica Istruzione, è utile ed opportuna una modifica del programma scolastico". Questa intesa, aggiunge, "potrebbe porre le basi per un progetto complessivo di destagionalizzazione dei flussi turistici, sia a livello nazionale che internazionale e la fruizione di periodi di villeggiatura per fasce di utenti over 65 o meno abbienti, in una logica che punti a svincolare l’offerta turistica della stagionalità. Obiettivo che avrebbe ricadute positive anche per l’occupazione del settore, soprattutto giovanile". Infine, con riferimento alla specifica disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, conclude Lotti, "è fondamentale prevedere di inserire gli stabilimenti balneari tra le strutture turistiche che possano esercitare attività ricettiva, sia imprenditoriali che non imprenditoriali, tese alla fornitura di servizi legati all’accoglienza dei turisti".