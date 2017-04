SPIAGGE: I PEDIATRI SCELGONO MONDELLO, TRA LE 134 A MISURA DI BAMBINO

29 aprile 2017- 16:52

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Bandiera verde per la spiaggia di Mondello. Anche quest'anno, per la seconda volta consecutiva, i pediatri italiani hanno indicato Mondello tra le 134 spiagge a misura di bambino, lidi, cioè, che possono rispondere alle esigenze dei più piccoli ma anche dei ragazzi sotto i 18 anni e delle famiglie. Mondello piace per la sua sabbia finissima, per l’acqua cristallina, ma, soprattutto, per i servizi a disposizione di grandi e piccini che con l’aiuto degli animatori di Alegria – nelle spiagge gestite dalla Mondello Italo Belga – vengono invogliati a giocare e fare attività fisica. "In 10 anni - spiega Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta, che anche quest'anno ha curato il lavoro, verificando i risultati ottenuti in precedenti rilevazioni - sono stati consultati 2.305 pediatri. E nel 2017 l'elenco delle 134 località promosse è stato sottoposto a due campioni di cento pediatri ciascuno".La Sicilia ha ottenuto una buona postazione. Bene soprattuto il Ragusano: la zona conosciuta anche grazie al commissario Montalbano guadagna otto bandiere, seguita dal Trapanese e dal Messinese con quattro bandiere, poi il Palermitano con tre (oltre Palermo, anche Cefalù e Balestrate), Catanese, Agrigentino e Siracusano con una a testa. La presentazione delle Bandiere verdi 2017 è prevista per il 3 giugno a Monte Silvano. Intanto, domani a Mondello, apriranno i battenti sia il Lido Valdesi, con il suo bar glamour, il Mida, che il Lido Stabilimento, a ridosso del paese. Tutte e due le spiagge attrezzate della Mondello Italo Belga saranno fruibili dalle 9 alle 19. E visto che l’inaugurazione è proprio a ridosso della festa, la Mondello regalerà l’ingresso per il primo maggio a tutti coloro che domenica entreranno nei lidi. Al Lido Valdesi, sempre domenica, sarà allestita la prima Fit Beach, organizzata dal trainer Davide Sunseri con la società.