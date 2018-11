13 novembre 2018- 16:24 Spiagge: Rustignoli nuovo presidente Fiba Confesercenti

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - Maurizio Rustignoli, ravennate, 47enne, è stato eletto all’unanimità Presidente nazionale di Fiba, la Federazione delle imprese balneari Confesercenti, dall’assemblea dei soci riuniti oggi a Roma. Titolare di stabilimenti balneari a Punta Marina Terme, è Presidente di Fiba Emilia Romagna dal 20 novembre del 2014 e succede nell’incarico nazionale a Vincenzo Lardinelli che, raggiunto il limite massimo di due mandati consecutivi, lascia dopo una lunga e significativa Presidenza che ha portato l’Associazione ad essere uno dei riferimenti primari del settore delle imprese balneari. "Sono fiero di essere alla guida di una Federazione sindacale che ha saputo lavorare con impegno, forza e costanza, soprattutto in questi anni di crisi", sottolinea in una nota il neoeletto Rustignoli. L’obiettivo, aggiunge, "è affrontare, con grande compattezza, tutte le sfide e le criticità che riguardano il nostro comparto, dalla Bolkestein, all’erosione della costa e la tutela del territorio, alla fiscalità, nel segno della continuità con l’attività svolta dalla associazione fino ad oggi. Un peso ed un ruolo, quello della nostra rappresentanza, che bisogna preservare e rafforzare a tutela delle nostre imprese. Occorre, infine, un grande sforzo unitario, per presentare un ‘manifesto’ della rappresentanza dei balneari alla politica".L’assemblea è stata anche l’occasione per approfondire, insieme alla politica, le criticità che il settore balneare, comparto chiave del nostro turismo e della nostra economia, si trova ancora ad affrontare a partire dall’incertezza creata dalla direttiva Bolkestein.