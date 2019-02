26 febbraio 2019- 13:22 Sport: a Mestre 'Campionidivita' con Eni, faro su valori educativi (3)

(AdnKronos) - L’attività sportiva, rileva Oney Tapia, "mi ha sempre aiutato a sentirmi più in equilibrio, ad essere più forte e più autonomo in ogni cosa che mi trovo ad affrontare. Dopo l’incidente che mi ha fatto perdere la vista non volevo rassegnarmi e volevo continuare a vivere una vita piena. L’opportunità l’ho ricevuta dalla mia passione di sempre, lo sport, da cui ho ereditato la grinta che oggi mi fa sopravvivere nella quotidianità. Ogni persona, se ce la mette tutta, scopre di essere capace di cose che stupiscono lei per prima: con la forza di volontà, con l'ottimismo si arriva dappertutto. Ognuno di noi ha questa forza dentro, bisogna solo tirarla fuori".Lo sport, racconta Federica Maspero, "può rappresentare un ottimo punto di partenza da cui ricominciare per ridare spazio ed importanza al proprio corpo, magari anche quando è provato da difficoltà o disabilità oltre a dare riposo alla mente. Da qualunque prospettiva si parta, ci accorgeremo presto che fisico e testa ne trarranno entrambi giovamento, staremo meglio con noi stessi e in mezzo agli altri, acquisendo maggiore sicurezza e accogliendo la vita con il sorriso. Lo sport, da qualsiasi parte lo si prenda, crea un nuovo equilibrio dentro di noi".Con questi due appuntamenti di #Campionidivita si consolida la collaborazione tra Eni e AP Communication, proseguendo il percorso intrapreso negli ultimi anni di dialogo e ingaggio dei giovani verso i veri valori fondanti della vita e della crescita, valori che, attraverso la metafora e lo storytelling dello sport, vengono meglio esplicitati con attenzione particolare alla diversità, al rispetto e alla valorizzazione dell’individuo. Eni conferma così la propria vicinanza al mondo dello sport riconoscendone il valore di simbolo unificante per le persone e per l’Italia, fatto di competizione pura e lealtà, e capace di creare senso di appartenenza. Eni, infatti, promuove e condivide i valori positivi che lo sport incarna e lo ritiene un veicolo fondamentale per l’educazione e la formazione delle nuove generazioni.