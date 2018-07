14 luglio 2018- 10:55 Sport: giunta Lombardia stanzia 1,6 mln per associazioni sportive

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha stanziato un fondo da 1 milione e 600mila euro per sostenere comitati, delegazioni regionali e associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nella regione sono oltre 10mila. La proposta è dell'assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi. "E' un atto dovuto - spiega - per lo sviluppo della pratica e della cultura sportiva dopo il buon esito delle iniziative a sostegno delle attività svolte dai 1.100 soggetti che hanno già usufruito del sostegno regionale dal 2014 al 2017 per un totale di oltre 6 milioni di euro". Due le linee di intervento del bando, che sarà pubblicato entro 60 giorni, per le quali ciascun richiedente potrà domandare un contributo che varia da 1.000 a 5.000 euro. La prima, da 350mila euro, è rivolta a comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive associate paralimpiche, federazioni sportive nazionali paralimpiche e discipline sportive associate paralimpiche. La seconda, con uno stanziamento di 1,25 mln, è a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.