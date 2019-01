31 gennaio 2019- 13:42 Sport: Lotti, 'in dl Semplificazione salva-poltrona presidenti'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Siamo al paradosso. Nel giorno in cui il Governo presenta in pompa magna la fantomatica riforma dello sport, si scopre che nelle pieghe del Decreto Semplificazione questi birbanti hanno nascosto una norma per salvare la poltrona a tanti presidenti di federazioni sportive". Lo dichiara l'ex-ministro dello Sport, Luca Lotti. "Mi spiego meglio. Lo scorso anno è entrata in vigore la legge - da noi approvata - che limita i mandati dei presidenti delle federazioni sportive e del presidente del Coni: bene, oggi il Governo del falso cambiamento propone di allungare i tempi di entrata in vigore della nuova norma che in realtà invece garantirebbe un necessario ricambio generazionale"."Allora, se posso, vorrei fare alcune semplici domande: Giorgetti (che è della Lega) e Valente (che è del M5S) sono informati di questa cosa? Il Governo si rende conto che con questa norma fa rimanere sulle loro poltrone presidenti che stanno lì da 40 anni? Si rendono conto che stanno aiutando gli amici degli amici? Si rendono conto che stanno tutelando nei fatti il 'sistema' che dicevano a parole di voler combattere? Attendo fiducioso delle risposte”.