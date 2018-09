21 settembre 2018- 12:25 Stadio Roma: Di Maio, Bonifazi indagato, legge trasparenza necessaria

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "La nostra legge per la trasparenza sui finanziamenti ai partiti è sempre più necessaria. È ora di smetterla di usare le fondazioni per finanziare occultamente i partiti. Presto non sarà più possibile. E se qualcuno ha sbagliato è giusto che finalmente paghi". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio commentando la notizia dell'indagine a carico di Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd.