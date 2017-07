STALKING: SINDACATI, NO A IMPOSIZIONE IRREVOCABILITà DELLA QUERELA

5 luglio 2017- 19:07

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Risultano talmente 'infondate' le preoccupazioni di Cgil Csil Uil sulla possibile estinzione del reato di stalking con l'adozione di una 'condotta riparatoria' e la norma è talmente chiara che il ministro Orlando ha deciso di intervenire ipotizzando comunque una modifica della legge sullo stalking. E questo è un bene". E' quanto affermano in una nota Loredana Taddei, Responsabile Nazionale delle Politiche di Genere di Cgil, Liliana Ocmin, Responsabile del Coordinamento Nazionale donne Cisl e Alessandra Menelao, Responsabile Nazionale Centri di ascolto Uil."Siamo però - aggiungono - assolutamente contrarie all'imposizione della irrevocabilità della querela estesa anche ai cosiddetti reati più lievi, perchè segnerebbe un grave passo indietro nelle politiche improntate al rispetto della libertà e dell'autodeterminazione delle donne, che non può essere sacrificato a istanze securitarie. Inoltre l'irrevocabilità in molti casi potrebbe indurre le donne vittime a non denunciare"."Ribadiamo, infine, che è fondamentale che il reato di stalking non sia monetizzabile e che sia escluso, nella parte in cui prevede la remissione della querela, dai reati compresi nell'articolo 162 ter della riforma del codice penale", concludono le tre dirigenti sindacali.