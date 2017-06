STANGALINO, ECCO PERCHé CENTRALE PIZZIGHETTONE è MODELLO ECCELLENZA

28 giugno 2017- 18:14

Pizzighettone (Cremona), 28 giu. (AdnKronos) - “La caratteristica tecnica principale di questo impianto è che non sottende il fiume. Sottendere il fiume in termine tecnico significa che il fiume non esce dall’alveo per molti tratti. In questo caso noi prendiamo la potenza dell’acqua, la immettiamo dentro le nostre turbine e dopo 50 metri il fiume Adda ritorna nel suo alveo. …..” Così Marco Stangalino, direttore Idroelettrico e Sviluppo rinnovabili di Edison spiega che cos’è che fa della nuova centrale idroelettrica di Pizzighettone inaugurata oggi un modello di eccellenza dal punto di vista tecnologico e ambientale.