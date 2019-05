22 maggio 2019- 08:56 Start up: da Israele un’app per smartphone per tenere sott’occhio il cuore

Tel Aviv, 23 mag. (AdnKronos) - (Di Massimo Germinario) - Guardando da lontano si potrebbe pensare che David Maman si stia facendo un selfie, seduto nel suo ufficio di Tel Aviv. Invece, fissando lo schermo del suo smartphone questo vulcanico imprenditore israeliano sta verificando, come fa una ventina di volte al giorno, l’affidabilità dell’ultimo prodotto della sua start-up, Binah.AI. Dove AI sta per quell’intelligenza artificiale che fa funzionare l’app che permette - attraverso l’immagine ripresa dalla telecamera frontale del telefonino - di valutare il battito cardiaco, il livello della pressione sanguigna e altri parametri in grado di definire il livello di stress, o anche il sopraggiungere di qualche problema di salute.Il tutto, ci spiega, "senza valutare elementi ‘riconoscibili’, come gli occhi o le labbra, ma solo esaminando una piccola porzione del viso, quella posta al di sotto della palpebra e nella parte superiore delle guance. Ci bastano un paio di minuti, e alla fine la nostra app è in grado di fornire i dati richiesti".Per ora la valutazione è limitata ai parametri base dell’attività cardiaca ma, aggiunge Maman, "sappiamo da decenni che l’esame dell’HRV, la variabilità del battito cardiaco, permette di ottenere indicazioni preziose su problemi al cuore, rischio di morte improvvisa, livelli di insulina o perdita di funzioni cognitive".