22 maggio 2019- 08:56 Start up: da Israele un’app per smartphone per tenere sott’occhio il cuore (2)

(AdnKronos) - Volendo, spiegano alla Binah.AI, è possibile arrivare a capire se il soggetto esaminato sta mentendo, oppure se ha un infarto in corso. "Il nostro algoritmo identifica il viso, seziona la parte che ci interessa, compensa gli spostamenti e l’illuminazione e poi da’ la risposta. E il margine d’errore è inferiore allo 0,1% contro il 28% di errore degli esami e delle valutazioni compiute dagli umani".Difficile pensare a un sistema più semplice per tenere sotto controllo alcuni parametri fondamentali e non a caso la soluzione creata in questa anonima palazzina alla periferia di Tel Aviv ha già conquistato clienti importanti come Sompo, la seconda compagnia assicurativa giapponese, che da due anni ha aperto un hub tecnologico in Israele per tenere sott’occhio le start up più interessanti.La soluzione di Binah, spiega la compagnia, "fornisce risposte pratiche a sfide cruciali, riducendo la distanza fra i dati e le valutazioni". Perché la prossima sfida, aggiunge Sompo, è quella di "sviluppare servizi di healthcare che permettano ai clienti di comprendere il proprio stato di salute e avere suggerimenti".