22 maggio 2019- 08:56 Start up: da Israele un’app per smartphone per tenere sott’occhio il cuore (3)

(AdnKronos) - Oltre ai giapponesi, in coda ci sono altri grandi nomi come Huawei e Samsung, ma anche il servizio sanitario del Regno Unito o il costruttore di componentistica auto Denso. Che, aggiunge Maman, "sta lavorando sulla guida autonoma e potrebbe usare i nostri sistemi per capire lo stato di salute di un passeggero. Magari dello stesso guidatore, valutando se sia il caso di portarlo a destinazione pure in ospedale".Ma il sistema di esame medico via smartphone non è che una delle molte soluzioni su cui lavorano le 20 persone impegnate in Binah.AI che è, per inciso, la 13ma start up messa in piedi da Maman. Un imprenditore visionario che lavora da quando era giovanissimo, da metà degli anni Novanta, che ha già venduto (molto bene) alcune delle sue ‘creature’ e che ha provato a fermarsi per godersi un po’ di più la vita: "Ma è stato un periodo terribile - spiega - io sono fatto per lavorare, anche perché dormo solo 3 ore a notte".Per diventare incredibilmente ricco, in fondo, gli basterebbe sfruttare un’altre delle soluzioni di intelligenza artificiale rata da Binah: una serie di pacchetti capaci di prevedere - con uno scarto inferiore al millesimo grazie all’esame di quantità incredibili di dati - l’andamento dei mercati dei cambi o di borsa nei minuti successivi.