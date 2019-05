22 maggio 2019- 08:56 Start up: da Israele un’app per smartphone per tenere sott’occhio il cuore (4)

(AdnKronos) - Ma diventare ricco non sembra essere l’obiettivo principale di questo ’genio degli algoritmi’: "le mie giornate lavorative durano 20 ore e non ne ho mai abbastanza". "Vogliamo fornire ai nostri clienti soluzioni pronte per l’uso, laddove il 90% dei progetti di AI non entra mai in produzione": anche perché il cammino dell’intelligenza artificiale, nonostante i progressi fatti, è ancora molto lontano dall’arrivare alla consapevolezza della nostra mente."Basti pensare che per simulare su un Pc un solo secondo di attività del cervello umano servono 46 mila processori al lavoro contemporaneamente per 26 minuti. Il 'computer pensante' HAL di ‘2001 Odissea nello spazio’ è ancora lontano - conclude - ma prima o poi ci arriveremo".