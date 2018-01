STARTUP: AL VIA 'B HEROES', PROGRAMMA A SOSTEGNO IMPRENDITORI

Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Sostenere le migliori startup italiane, favorendone la crescita e promuovendo una maggiore cultura d’impresa. E' l'obiettivo di 'B Heroes', il progetto promosso dal presidente della lm foundation e imprenditore, Fabio Cannavale, con Intesa Sanpaolo, a cui hanno aderito in diverse forme alcune fra le più importanti aziende innovative presenti in Italia e oltre 100 manager e imprenditori.Oggi sono state annunciate le 32 startup che accederanno nei prossimi giorni alle diverse fasi del programma di accelerazione, suddivise in quattro categorie: Lifestyle, Business Innovation, Consumer Product, Sharing & Social. In cento giorni sono state circa 540 le startup che hanno richiesto di partecipare alle pre-selezioni che sono state organizzate da Boost Heroes, società di partecipazioni specializzata in investimenti e supporto alla crescita di aziende nelle prime fasi di sviluppo. In 12 eventi e che hanno toccato nove città diverse sul territorio nazionale, sono stati coinvolti più di 100 imprenditori italiani, che hanno selezionato 250 tra le startup candidate.Tra queste sono state scelte 32 startup, che nei prossimi giorni saranno selezionate da un panel di imprenditori e manager esperti per ciascuna categoria. Questi sul ring di 'B Heroes' sceglieranno le 12 startup ammesse al programma di accelerazione della durata di tre mesi che partirà il 18 gennaio e che offrirà la possibilità di ricevere investimenti per almeno 800mila euro.