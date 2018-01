STARTUP: AL VIA 'B HEROES', PROGRAMMA A SOSTEGNO IMPRENDITORI (2)

12 gennaio 2018- 18:54

(AdnKronos) - Durante questo periodo le startup potranno avvalersi di un meccanismo di affiancamento e confronto peer to peer. 'B Heroes' pone al centro del proprio progetto il tema della formazione dei nuovi imprenditori offrendo alle startup la possibilità di interagire e confrontarsi con imprenditori emergenti e tradizionali di primo piano."Intendiamo continuare a essere il motore dell'innovazione e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano -ha detto Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo- sostenendo nuove idee e nuove aziende, promuovendo l’open innovation e l’interscambio tra 'nuovi' e 'vecchi' imprenditori anche attraverso le competenze dell’ Innovation Center e del relativo fondo di Corporate Venture Capital Neva Finventures".Il progetto nasce dalla volontà di Fabio Cannavale di “favorire la crescita del tessuto imprenditoriale italiano sviluppando la capacità di fare sistema sia dei nuovi imprenditori sia delle imprese più tradizionali che hanno bisogno di investire in startup per innovarsi. Ma altrettanto importante perché possa crearsi un ambiente favorevole allo sviluppo di imprese in Italia è un cambio culturale più ampio, che coinvolga le famiglie, i giovani e veda l’imprenditore come una figura valoriale positiva".