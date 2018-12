14 dicembre 2018- 17:44 Startup: Angi premia dream team innovatori italiani

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina, presso l'Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, la cerimonia di consegna del premio nazionale ANGI, riservati al mondo dell’innovazione italiana. Dopo il grande successo e gli apprezzamenti ricevuti lo scorso 7 dicembre con la premiazione in anteprima di Bebe Vio, insignita dell’“Innovation Leader Award”, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, promotrice dell’iniziativa, rilancia e forma un vero e proprio dream team dell’innovazione. Undici sono infatti le categorie premiate, per un totale di ventidue giovani imprese, due per ognuna. Come il numero dei convocati di un’intera nazionale di calcio, chiamate una ad una sul palco dai presentatori Daniel Della Seta e Camilla Nata e dal Presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri. A consegnare i premi sono stati i top manager di grandi corporate italiane e internazionali. Ma l’iniziativa è stata soprattutto l’occasione per mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, della cultura, dell’istruzione e dello spettacolo attorno ai temi dell’innovazione. La cerimonia, infatti, ha ricevuto il pauso del Vice Presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e ha visto gli interventi del sottosegretario dell'Istruzione Salvatore Giuliano, dell’Assessore di Roma Capitale Flavia Marzano e dei membri dell’Intergruppo per l’Innovazione Antonio Palmieri e Federico Mollicone, che hanno auspicato un pieno coinvolgimento dell’ANGI come interlocutore sul tema innovazione.