STARTUP: CON TASKHUNTERS L'UNIVERSITARIO TI 'LIBERA' DALLE FACCENDE

5 maggio 2017- 17:23

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Dalle piccole faccende quotidiane, come un trasloco o il ritiro di un pacco, alle prime consulenze sul campo per prepararsi a entrare nel mondo del lavoro. Con Taskhunters, gli studenti universitari possono arrotondare durante il loro corso di studi, aiutando i privati e le aziende nelle incombenze più disparate. La piattaforma, una semplice app ideata da un gruppo di trentenni, permette di trovare piccoli lavori temporanei a chi studia: in dieci mesi dal suo lancio a Milano conta 10mila download, oltre 700 studenti iscritti, più di 450 'task' richiesti. Adesso, approda su CrowdFundMe, con l'obiettivo di raccogliere 80mila euro, che saranno utilizzati per espandere il servizio in nuove città italiane ed europee - la prossima è Torino - e acquistare una polizza assicurativa per proteggere gli utenti. Taskhunters coinvolgerà presto anche le aziende: è in fase di sviluppo un sito web che permetterà anche alle società di richiedere lavori e affidarli a studenti verificati: 'Taskhunters for business'.Il pagamento è on line e Taskhunters trattiene una commissione sulla singola transazione. I privati possono chiedere davvero tutto: un aiuto per i genitori anziani, per il trasloco nella nuova casa, il ritiro di un pacco in posta, il ritiro di una ricetta dal medico. Oppure, ad esempio, possono chiedere una consulenza a uno studente di design per progettare gli interni della nuova casa, come ricevere lezioni di lingua.