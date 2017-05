STARTUP: CON TASKHUNTERS L'UNIVERSITARIO TI 'LIBERA' DALLE FACCENDE (2)

5 maggio 2017- 17:23

(AdnKronos) - Le aziende possono delegare una ricerca online a uno studente, ingaggiare un team di studenti per valutare un prodotto da lanciare sul mercato, testare un nuovo software, fare data-entry nei sistemi aziendali, sviluppare un sito web, disegnare il nuovo logo aziendale e molte altre attività. L'obiettivo che il team di Taskhunters si è prefissato è diventare la piattaforma leader in Europa per connettere gli studenti universitari con il mondo del lavoro, creando valore sia per i giovani che si apprestano a fare le prime esperienze professionali, sia per le aziende.A quasi un anno dal lancio, sono arrivate anche le prime attestazioni di stima: Digital Magics, uno dei più grandi incubatori italiani, è socio di Taskhunters. Y-Combinator, il più importante venture capital e incubatore del mondo, l'ha selezionata per il suo prestigioso percorso Startup School. Facebook la ha inserita in FbStart, il programma per startup mobile ad alto potenziale di crescita. SpeedMiUp, incubatore della Bocconi, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano l'hanno selezionata come startup più promettente del 2016.