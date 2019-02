7 febbraio 2019- 11:47 Startup: ecommerce dei matrimoni Martha’s Cottage chiude nuovo aumento

Milano, 7 feb. (AdnKronos) - Martha’s Cottage scala il business dei matrimoni e chiude un altro aumento di capitale, al termine di una campagna di equity crowdfunding. In tutto, l'e-commerce specializzato in oggettistica per i matrimoni ha raccolto 520mila euro. Di questi, 430mila sono arrivati su Mamacrowd: la startup di Siracusa ha raggiunto il 215% dell’obiettivo iniziale e attirato l’interesse di altri investitori privati che hanno aderito al funding con un investimento di 90mila euro finita la campagna. I fondi raccolti saranno investiti per "attirare nuovi clienti con attività` di marketing mirate e per rafforzare la presenza sui mercati internazionali", spiega il gruppo. La startup, fondata alla fine del 2013, ha avviato l’espansione internazionale nel 2017 e solo un anno dopo ha chiuso l’esercizio con un fatturato più` che raddoppiato, pari a 1,5 milioni di euro, di cui circa il 20% realizzato all’estero, in Francia, Spagna e Germania. Dal 2014, ha raccolto 1 milione e 280 mila euro con due round di investimento e una campagna di equity crowdfunding.