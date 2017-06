STARTUP: GROWITUP, 100 MLN PER LE IMPRESE DIGITALI ITALIANE

29 giugno 2017- 16:32

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Un fondo di 100 milioni di euro per le startup digitali italiane. A un anno dalla sua nascita growITup, la piattaforma di open innovation creata da Cariplo Factory in partnership con Microsoft, completa il suo modello finalizzato a generare opportunità di lavoro e a favorire la crescita delle startup e la trasformazione digitale delle aziende italiane. Nel suo primo anno di vita growITup, il cui obiettivo è aumentare del 100% gli investimenti in startup italiane ogni anno fino ad arrivare a un miliardo di euro di investimenti entro il 2020, ha coinvolto circa mille nuove imprese e ne ha valutate oltre 200. L’obiettivo di raccolta del fondo è di 100 milioni, con un first closing fissato al raggiungimento di almeno 25 milioni. Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo e il Fondo Italiano d’Investimento hanno già segnalato il proprio interesse a partecipare all’iniziativa. Inoltre, tra i futuri principali sottoscrittori del fondo, si segnalano altri investitori istituzionali nazionali e internazionali. Il closing definitivo della raccolta è atteso entro la fine del 2018, ma l’avvio dell’attività di investimento è prevista già per l’ultimo trimestre del 2017.“Un anno fa -ha ricordato Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Caripolo- in occasione del suo venticinquesimo compleanno, Fondazione Cariplo, con un impegno di 10milioni di euro, ha dato vita a Cariplo Factory, con l’obiettivo di creare 10 mila job opportunities. Oggi, con il lancio del fondo da 100 milioni di euro a favore delle startup, il progetto prende un ragguardevole ulteriore slancio". Il fondo, ha sottolineato Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia, ha l'obiettivo di "permettere alle startup italiane a più alto potenziale di essere accompagnate anche con un sostegno finanziario verso una prospettiva di scale-up e di internazionalizzazione, così da rappresentare un acceleratore credibile per la trasformazione digitale delle aziende del nostro Paese".