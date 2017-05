STARTUP: GRUPPO ZOPPAS E H-FARM CERCANO NUOVI TALENTI, CANDIDATURE ENTRO 15/06 (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Prima dell’inserimento in azienda la nuova start up parteciperà ad un percorso di accelerazione della durata di 4 mesi in H-Farm: verranno erogati servizi mirati allo sviluppo e alla crescita del progetto, grazie a un costante supporto tecnologico e attività di mentorship e advisory da parte del team accelerator e di partner tecnici nazionali e internazionali. Il team verrà così accompagnato in un percorso di crescita che gli consentirà di portare innovazione nei processi aziendali, attraverso una prototipazione veloce, e una positiva collaborazione con lo staff di SIPA, tutti elementi essenziali per il successo della startup.“Il progetto nasce da un’intuizione del dottor Gianfranco Zoppas, il nostro Presidente,” dice Enrico Gribaudo, Direttore Generale di Sipa, “e si pone l’obiettivo di proporre un nuovo modo di lavorare, in cui la digitalizzazione diviene un mezzo e non il fine per la nuova rivoluzione industriale. Questo progetto punta a cambiare il nostro modello di business B2B, mettendo al centro non solo il cliente inteso come azienda ma le singole persone all’interno dell’organizzazione aziendale rendendole in grado di reperire informazioni e dati sulla base di specifiche necessità ed esigenze. Le fondamenta del progetto saranno la trasparenza, l’accessibilità e la fruibilità di informazioni utili ed essenziali (lean data)”.