STARTUP: IBM LANCIA BIZBANG, PROGRAMMA A SUPPORTO SVILUPPATORI

15 maggio 2017- 19:06

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Ibm al lavoro per le startup. Il gruppo ha lanciato un nuovo programma dedicato alle startup e ai 'developers' con l’obiettivo di "sviluppare un ecosistema innovativo in grado di favorire la trasformazione digitale e la crescita del Paese". Si tratta di 'BizBang', un'iniziativa che consente alle startup di utilizzare la piattaforma cloud Bluemix, con la possibilità di ottenere fino a 120mila euro all’anno in crediti. In più, gli sviluppatori e i giovani imprenditori potranno sviluppare una sinergia esclusiva con il team Ibm e con il top management delle principali aziende e istituzioni del nostro Paese. "Ibm è convinta che nello scenario dinamico della digital transformation l’innovazione non può più nascere solo nei centri di ricerca ma deve scaturire dal confronto tra attori tradizionali e nuovi protagonisti del mercato, come le startup e i developers", afferma Nico Losito, Director of Digital Business Group Italia. "Per questo motivo - continua - abbiamo messo a punto un nuovo programma che ha l’obiettivo di favorire l’Open Innovation tra startupper, Ibm e i nostri clienti in una triangolazione virtuosa finalizzata alla creazione di nuove opportunità di business e di crescita per tutti". La piattaforma cloud di IBM Bluemix, integrando in un unico ambiente servizi di infrastruttura e piattaforma (IaaS e PaaS) con le soluzioni cognitive e di analytics, permette di trasformare rapidamente le idee in prodotti e servizi innovativi con flessibilità e prestazioni di livello enterprise. Le startup che partecipano alle iniziative del programma di Ibm possono richiedere online e gratuitamente uno Startup Business Check-up. A fronte di una valutazione tecnico-economica viene rilasciata una certificazione formale che attesta il grado di maturità attuale e potenziale del business della startup e le principali raccomandazioni utili a colmare gli eventuali gap emersi durante l’analisi.