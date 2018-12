2 dicembre 2018- 11:16 Startup: in ultimi 17 mesi in Ue 501 uscite da fase iniziale (2)

(AdnKronos) - Di queste due exit (Musement e WinMedical) hanno beneficiato i soci di Italian Angels For Growth. L’Italia è preceduta nella graduatoria da Finlandia (9° posto - 15 exit), Spagna (8° posto - 23 exit) e Belgio (7° posto - 30 exit).Le operazioni sulle startup analizzate riguardano prevalentemente acquisizioni esterne (87,2%) dove gli investitori della prima ora, tipicamente business angel o fondi di venture capital, cedono il capitale dell’azienda a gruppi industriali realizzando così un guadagno spesso molto rilevante, mentre meno frequenti sono le buyout (5,7%), ovvero le acquisizioni da parte di gruppi di manager che diventano imprenditori all’interno della startup. Il 4,7% intraprende la strada della quotazione in borsa attraverso un’Ipo, mentre una piccolissima percentuale (2%) opta per il secondary sale, ovvero la vendita a terzi da parte dell’imprenditore di una parte delle quote della società.In questo scenario complessivo, negli ultimi due anni, i soci di Iag, principale network italiano di business angel, sono cresciuti del 70% e gli investimenti fatti del 50%. Due le exit portate a termine soltanto nell’ultimo anno di attività. L’ultima in ordine di tempo l’operazione Musement, acquisita dal colosso tedesco del turismo Tui group.