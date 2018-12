2 dicembre 2018- 11:16 Startup: in ultimi 17 mesi in Ue 501 uscite da fase iniziale (3)

(AdnKronos) - "Abbiamo sostenuto Musement fin dagli inizi della sua attività - afferma Marco De Guzzis, 'champion' di Iag - e siamo orgogliosi di un risultato che evidenzia la capacità di una start up italiana di eccellere in un contesto competitivo e globale come il digital travel, e il ruolo che i business angel possono svolgere nel sostenere l'ecosistema innovativo del nostro Paese". I business angels intervengono, infatti, proprio nella cosiddetta fase di semina (seed), quando l’idea imprenditoriale si sta cominciando a sviluppare meglio. La exit di Musement segue quella effettuata a inizio anno da Ab Medica su Winmedical, azienda medicale pisana, anch’essa originariamente posseduta dai soci di Iag. Il portafoglio di Iag include anche Supermercato24, azienda leader nella spesa online che ha chiuso di recente un fundraising da oltre 13 milioni di euro, Appquality, che fornisce sistemi di testing del software a clienti del calibro di Sky e ENEL o Cellply, che sta sviluppando una piattaforma di terapia oncologica personalizzata."Stiamo registrando un interesse crescente da parte delle corporate italiane verso il nostro portafoglio di startup tecnologiche - commenta Antonio Leone, presidente di Iag - e questo è senz’altro il segno della naturale maturazione del portafoglio dei soci, ma anche di un cambio di paradigma in corso nel modo in cui le nostre grandi aziende si pongono di fronte all’innovazione. Non più solo come una mera opzione strategica, ma addirittura, in certi casi, come un requisito essenziale per la sopravvivenza competitiva". Nel tempo oltre 300 investitori si sono affidati a IAG per effettuare più di quaranta operazioni di investimento in altrettante startup tecnologiche, impiegando oltre 22 milioni di euro.