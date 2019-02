5 febbraio 2019- 18:57 Startup: la 'terza via' del Lazio, fondi europei co-investiti nel venture capital

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Fondi strutturali europei insieme ai capitali dei privati. È la ‘terza via’ scelta dalla Regione Lazio per sostenere le sue imprese innovative e attrarre nuovi investitori sul territorio. Per presentarla, la scelta della regione è ricaduta sulla capitale finanziaria del Paese, Milano, nella sede della Cdp, che con il suo Fondo Italiano d'Investimento gestisce alcuni fondi di Lazio Venture. Il 'modello Lazio' è una strategia regionale replicabile a livello nazionale, in controtendenza rispetto alle politiche di investimento a favore del capitale di rischio: con un utilizzo efficace dei fondi europei, permette al capitale privato maggiori opportunità di guadagno "attraverso una ripartizione asimettrica dei profitti e riconoscendo ai gestori dei fondi contributi specifici per potenziare le opportunità di scouting sul territorio". Così, insomma, il tessuto produttivo laziale diventa più interessante per il mercato dei capitali e innesca un processo virtuoso di sostegno alle startup. Gli strumenti finanziari creati per farlo, sulla base delle normative europee, sono Innova Venture, che agisce insieme a co-investitori privati direttamente nel capitale delle startup con campagne di equity crowdfunding, e Lazio Venture. Quest'ultimo è un "fondo di fondi" che investe capitali pubblici in Fia, fondi chiusi di investimenti alternativi, che a loro volta investono in imprese target del Lazio: a oggi sono cinque gli investimenti di Lazio Venture in altrettanti fondi, per complessivi 56 milioni di euro, di cui quattro in avanzata fase di closing. Li gestiscono Vertis, United Ventures, Primomiglio, Fondo italiano d'investimento, mentre è in negoziazione 360capitalpartners. "Lazio Venture non è figlia del caso o una palma nel deserto. E' uno dei risultati di una gigantesca opera di risanamento della regione", ha detto il governatore della regione Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione. "Venire a Milano a presentarci, nella capitale finanziaria, è un bel risultato. Nel 2013 - ha raccontato - c'erano 49 startup nel Lazio, oggi sono 1.080, oltre l'11% del totale nazionale. Era una regione distrutta, ma in questi anni di riformismo l'abbiamo risanata e lanciata verso il futuro. Continueremo così perché a questo Paese va data fiducia e questa fiducia deriva dalle buone pratiche di chi governa". La Cdp sarà in prima linea su questo. "Abbiamo presentato un piano industriale che punta a dare un grande sostegno alle imprese sotto tanti punti di vista, uno tra tutto il sostegno all’innovazione sia con strumenti di debito che con strumenti di equity, come per esempio il venture capital", ha spiegato l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo. "Su questo aspetto noi vogliamo fare molto di più di quanto fatto fino ad ora perché crediamo che sia necessario creare il contesto per la nascita di nuove aziende. In questo Cdp può avere un ruolo importante, anche per contribuire a creare l'ultima riga del conto economico: queste iniziative devono generare un ritorno efficace e il nostro impegno sarà quello di creare queste condizioni. Speriamo che questo sia il primo di una serie di iniziative analoghe".