4 maggio 2018- 11:37 Startup siciliana 'Coderblock' vola negli Usa

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Dopo la recente esperienza vissuta al Web Summit di Lisbona, la Startup siciliana 'Coderblock' fondata da Danilo Costa punta agli States. La meta è New Orleans, dove in questi giorni si sta svolgendo la Collision 2018: la conferenza tecnologica che ha registrato il più alto tasso di crescita in America, organizzata dallo stesso team del Web Summit. Più di 25.000 visitatori fra startup, giornalisti, spettatori e investitori in cerca di nuove realtà sulle quali puntare. Fra le 580 Startup internazionali coinvolte, solo 70 sono state selezionate per raccontare il loro prodotto di fronte agli investitori. Grazie a questa opportunità Coderblock ha potuto raccogliere ottimi feedback. Dal suo primo esordio negli States, grazie ai numeri in continua crescita e ai progressi degli ultimi mesi, Coderblock è stata ufficialmente promossa allo stato di BETA come unica startup italiana dedicata al recruitment presente alla Convention.Durante le tre giornate dell’evento si sono susseguiti workshop, meeting e conferenze dedicate alla tecnologia con speaker del calibro di Brad Smith (Microsoft), John Chambres (Cisco), Gillian Tans (Booking.com), John Lynn (Uber) fino ad Al Gore, ex vicepresidente degli stati uniti, co-fondatore e presidente di Generation Investment Management e fondatore Climate Reality Project.