23 ottobre 2018- 17:10 Strada parchi: M5S, Pd esca da campagna elettorale, intervenire subito

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - “Il Pd che per settimane ha parlato di ‘scippo’ per la Regione Abruzzo adesso grida ‘vittoria’ per un risultato che il MoVimento 5 Stelle chiedeva già da tempo. Dare immediatamente risposte agli abruzzesi e mettere subito in sicurezza l’A24 e l’A25”. Così in una nota i deputati abruzzesi del MoVimento 5 Stelle.“Gli esponenti del Partito Democratico invece, hanno fatto perdere tempo, non rendendosi conto che l’unico nostro obiettivo è quello intervenire sui piloni autostradali per evitare altre tragedie come quella di Genova. La maggioranza- si legge nella nota- ha chiarito che i fondi per l’A24 e A25 verranno reperiti ‘nell’ambito delle risorse non impegnate del fondo per lo sviluppo e la coesione’ lasciando intatti gli stanziamenti destinati alle Regioni Lazio e Abruzzo”.“A questo punto, chiarito che il Governo non ha mai toccato un solo centesimo di fondi destinati alla nostra Regione, le ipotesi sono due: o tutte le opere del famoso Masterplan verranno realizzate nel giro di 3 mesi, oppure, come abbiamo sempre sostenuto noi, tutto il polverone sollevato dal PD in queste settimane non era altro che una grandissima bufala in quanto le opere non sono minimamente partite. È davvero inaccettabile che il vicepresidente Lolli continui ad utilizzare la Regione come proprio comitato elettorale per lanciare contro il Governo e la nostra candidata presidente Sara Marcozzi attacchi che rallentano l’azione di messa in sicurezza. Bisogna intervenire invece di fare continuamente campagna elettorale”, così concludono i deputati abruzzesi M5S.