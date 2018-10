24 ottobre 2018- 18:47 Strada Parchi: Toninelli, aspettiamo esiti monitoraggio

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Interessante il servizio de 'Le Iene' sulla gestione delle autostrade A24-A25. Abbiamo fatto bene a preoccuparci, fino a spingere il concessionario a limitare il traffico. Ora aspettiamo gli esiti del monitoraggio da noi richiesto a Strada dei Parchi, mentre abbiamo sbloccato i fondi per la manutenzione dei viadotti". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli commentando il servizio di 'Le Iene'. "Certo, se tutti i contenuti emersi ieri sera in trasmissione fossero confermati, si tratterebbe di notizie che non potranno non entrare nella discussione di merito sul Piano finanziario, scaduto dal 2013", conclude Toninelli.