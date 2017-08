STRAGE BOLOGNA: GRASSO, NON RASSEGNARSI A RICERCA VERITà E GIUSTIZIA (2)

1 agosto 2017- 20:04

(AdnKronos) - "Trentasette lunghissimi anni -scrive ancora Grasso- non hanno lenito il dolore di chi porta i segni di quel terribile sabato di agosto; trentasette anni non hanno in alcuna misura scalfito la determinazione di quanti –a dispetto delle difficoltà e di taluni ingiustificabili ostacoli– non intendono rinunciare alla giustizia e alla verità. Non può essere ignorata l’esigenza morale di ricostruire completamente -sia sotto il profilo storico che sotto quello giudiziario– il quadro entro cui si realizzò la più efferata strage di civili della storia repubblicana". "Auspico che al più presto venga dato pieno seguito alle azioni concordate nel maggio scorso con l’Associazione delle Vittime e non ancora poste in essere al fine di ricucire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Ricordo con particolare emozione la mia partecipazione alle commemorazioni del 2015: i volti e gli sguardi di chi era in piazza allora e le aspettative di quanti si uniranno alla manifestazione di oggi -conclude Grasso- sono un pungolo per la coscienza collettiva della nostra comunità".