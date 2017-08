STRAGE BOLOGNA: SINDACO PALERMO, STATO RISTABILISCA VERITà STORICA

2 agosto 2017- 17:29

Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Nel giorno del 37esimo anniversario della strage di Bologna, mentre ci uniamo alla riflessione e alla preghiera delle famiglie delle vittime, non possiamo non ribadire la necessità che lo Stato faccia il proprio dovere per ristabilire la verità storica dei fatti e colpire i responsabili di uno dei più gravi atti di terrorismo della nostra storia". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna. Fra le vittime Antonio Di Paola, ricordato dal Comune di Palermo con l'installazione di un Qr Code - ovvero quel codice a barre che se scansionato con il proprio dispositivo mobile consente di accedere alle informazioni storico-biografiche relative alle personalità cui sono intitolati i luoghi della città - nella strada a lui intitolata. Alla cerimonia hanno preso parte i familiari di Di Paola e l'assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina. "Ci uniamo in modo composto e silenzioso ai cittadini di Bologna nel doloroso ricordo di questa pagina nera della storia italiana - ha detto Mattina - in attesa che si faccia finalmente luce sull'indagine sui mandanti".