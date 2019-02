15 febbraio 2019- 17:22 Strage Bologne: Conte vede pm, appoggio su indagini

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina i magistrati della Procura Generale di Bologna, diretta da Ignazio De Francisci, che si occupano delle indagini sui mandanti della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna.I magistrati - si legge in una nota di Palazzo Chigi - hanno espresso al presidente del Consiglio il loro apprezzamento per l’ampia collaborazione prestata alle indagini dalle Agenzie di Informazione. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Dipartimento informazioni sicurezza, diretto dal Prefetto Gennaro Vecchione.Il Presidente del Consiglio ha ringraziato i magistrati per la visita, assicurando - nei limiti e nel rispetto delle diverse competenze e autonomie istituzionali - ogni più efficace appoggio all’attività dei magistrati impegnati in questa importante e delicata indagine su uno dei delitti più gravi che hanno segnato la storia del Paese.