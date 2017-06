STRAGE BRESCIA: LEGALE TRAMONTE, IRRAGGIUNGIBILE? IO NON L'HO SENTITO

21 giugno 2017- 13:36

Milano, 21 giu. - (AdnKronos) - Maurizio Tramonte è irraggiungibile? "Io non l'ho sentito e non l'ho chiamato. A me non risulta nulla, ma del resto non sono io che devo essere informato circa la sua reperibilità". Dice poco Marco Agosti, il legale di Maurizio Tramonte, condannato ieri all'ergastolo dalla cassazione per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Contattato dall'Adnkronos, il legale non parla della mancata reperibilità, ma dice solo che dalla Suprema Corte, ieri, si aspettava, come lo stesso Tramonte, ben altro verdetto, cioè l'assoluzione, perché, afferma "la sua innocenza emerge chiaramente dagli atti del processo".