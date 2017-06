STRAGE BRESCIA: TRAMONTE IRREPERIBILE, MAI TOLTO IL PASSAPORTO

21 giugno 2017- 14:11

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - Maurizio Tramonte é irreperibile. Quando i Ros dei Carabinieri di Brescia sono andati nell'abitazione di Maurizio Tramonte per notificargli l'ordine di carcerazione, dopo la condanna definitiva arrivata a 43 anni dalla strage in cui morirono 8 persone e 102 rimasero ferite, non hanno trovato l'uomo che, secondo i giudici, insieme a Carlo Maria Maggi è stato protagonista dell'eccidio. Da quanto si apprende da fonti della procura generale di Milano contro Tramonte non erano state adottate - dopo il processo d'appello bis celebrato nel capoluogo lombardo - misure di prevenzione come il divieto di espatrio che prevede il ritiro del passaporto.