11 gennaio 2019- 16:22 **Strage bus: Di Maio, 'toglieremo Aspi a Benetton, chi sbaglia paga'**

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "È dalla caduta del Ponte Morandi che come governo stiamo lavorando per togliere le concessioni ad Autostrade. Più ci leggiamo le carte, più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella storia di questo Paese. Ma ce la faremo a spuntarla. Non so quanto tempo ci vorrà, ma le autostrade ce le riprendiamo!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, commentando l'assoluzione dei vertici di Autostrade per la strage dei bus del luglio 2013.